С помощью технологий в Украине продолжают устанавливать личности оккупантов-мародеров, которые вернулись с войны с награбленным.

Так, министр цифровой трансформации Михаил Федров опубликовал фото сразу двух «героев», пишет Politeka.net.

«Старший прапорщик и «мамин мародер» Морозов Яков Николаевич, 1984 г. р., который из российского города Рыльск, Курская область, отправил в город Миас, Челябинская область, Галишевской Елизавете Петровне 66,2 кг разной одежды, украденной из украинских домов», - написал Федоров, показав фото Морозова из личного архива, на котором он позирует в обнимку с женщиной.

Второй, по словам Федорова, это рядовой и «обувных дел мастер» Журавлев Александр Александрович, 1997 г.р.

Мародер из белорусского города Мозырь отправил в город Чита 14 кг одежды, 33 кг обуви и 16 кг запчастей для авто, которые он украл из украинских домов и снял с авто наших граждан.

«Их данные мы передадим в нашу разведку и силовые структуры для дальнейших ответных действий», - заверил Федоров.

Министр также уточнил, что поиск данных стал возможен благодаря технологиям.

«Найдем каждого» - пообещал Федоров.

Напомним, ранее Федоров также обнародовал личность офицер рф, который засветился на камерах видеонаблюдения в Беларуси в момент отправки награбленного своей семье.

Также сообщалось, что оккупанты-мародеры с размахом отметили своей возвращение из Украины на дискотеке в Беларуси.

Примечательно, что в Сети также появился кадр, который свидетельствует о том, что россияне тащат из Украины все, что подвернется под руку, даже если это обычная собачья будка.

Кроме того в Сети уже начали появляться объявления о продаже награбленного.