Російські загарбники вже намагаються продати вкрадене майно українців через Інтернет.

Так, на одному з подібних оголошень, росіянин називає вкрадену річ "трофеєм". Скрін опублікував офіційний телеграм-канал ЗСУ.

"Російські мародери вже торгують награбованим. У орків "трофеї" - це вкрадені під час пограбувань і мародерства речі цивільного населення", - йдеться в коментарі до публікації.

На знімку зображена олімпійка збірної України. Мародер хвалиться, що вона абсолютно нова і "була взята під Броварами в якості трофея".

У свою чергу українські користувачі відзначають, що це "хороші речові докази", виявляють бажання зателефонувати автору оголошення, щоб "побажати всього хорошого" і висловлюють впевненість, що, судячи з того, що зараз відбувається в РФ, скоро трофеями росіян будуть прокладки і туалетний папір.

"Це ж яким відбитим треба бути, щоб купити таку річ. Мразота і продавець і покупець", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, російські окупанти вже організували в Білорусі базар для торгівлі награбованим.

Як повідомляла українська розвідка, в асортименті мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, твори мистецтва, дитячі іграшки, косметика.

Нагадавши, російських окупантів, які творили звірства в Бучі, знову направлять в Україну.

Також повідомлялося, що збитий на Харківщині льотчик розповів про завдання в Україні.

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