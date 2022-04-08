За даними мера Мелітополя окупанти викрали вже понад 100 осіб, а також розграбували гуманітарний вантаж.

Мер Мелітополя Іван Федоров, який нещодавно сам був жертвою викрадення російськими окупантами, розповів, що в місті продовжують викрадати людей. За його словами, вже більше 100 мелітопольців були викрадені орками.

"Сьогодні складна ситуація з викраденням жителів міста. Вже викрадають викладачів нашого педагогічного університету. Всього понад 100 осіб вже", – розповів Іван Федоров.

Мер Мелітополя також повідомив, що в місті затриманий один з місцевих колаборантів – депутат міськради Олександр Фалько.

Крім того, на своїй сторінці в Facebook Іван Федоров повідомив, що російські війська вкрали весь гуманітарний конвой для Мелітополя. За словами мера міста, вантаж був вкрадений разом з фурами, які його доставляли.

"Окупанти не пропустили наш гуманітарний конвой до Мелітополя! Більш того, погрожуючи водіям, вони нахабно забрали всі автобуси і фури з гуманітарним вантажем собі", – написав Федоров.

Це означає, що мелітопольці та жителі району не отримають життєво важливу допомогу – ліки для тяжкохворих, продукти та засоби гігієни, яких вже немає в місті.

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