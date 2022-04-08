По данным мера Мелитополя оккупанты похитили уже более 100 человек, а также разграбили гуманитарный груз.

Мер Мелитополя Иван Федоров, который недавно сам был жертвой похищения российскими оккупантами, рассказал, что в городе продолжают похищать людей. По его словам, уже более 100 мелитопольцев были похищены орками.

"Сегодня сложная ситуация с похищением жителей города. Уже похищают преподавателей нашего педагогического университета. Всего более 100 человек уже", – рассказал Иван Федоров.

Мер Мелитополя также сообщил, что в городе задержан один из местных коллаборантов – депутат горсовета Александр Фалько.

Кроме того, на своей странице в Facebook Иван Федоров сообщил, что российские войска украли весь гуманитарный конвой для Мелитополя. По словам мера города, груз был украден вместе с фурами, которые его доставляли.

"Оккупанты не пропустили наш гуманитарный конвой в Мелитополь! Более того, угрожая водителям, они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе", – написал Федоров.

Это значит, что мелитопольцы и жители района не получат жизненно важную помощь – лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе.

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