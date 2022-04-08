Окупанти розміщували свою техніку прямо у дворах жителів населених пунктів, прикриваючись будівлями цивільних. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Оперативне командування «Захід».

Повідомляється, що російські війська спеціально розміщували свою техніку прямо у дворах жителів населених пунктів, щоб мати можливість прикритися будівлями мирних громадян.

«До уваги не бралося навіть те, що в приміщеннях була велика кількість дітей різного віку. А розмістившись, вони починали стягувати "добро" українців. Але більше їх дивувало те, що на відміну від країни-бензоколонки, в наших селах є газ. Як живуть, так і воюють» - повідомляють в ОК «Захід».

Ми також писали, мер Мелітополя Іван Федоров, який нещодавно сам був жертвою викрадення російськими окупантами, розповів, що в місті продовжують викрадати людей. За його словами, вже більше 100 мелітопольців були викрадені орками.

"Сьогодні складна ситуація з викраденням жителів міста. Вже викрадають викладачів нашого педагогічного університету. Всього понад 100 осіб вже", – розповів Іван Федоров.

Нагадаємо, Окупанти наступають на Запоріжжя, але несуть втрати: ЗСУ знищили десятки солдатів рф.

Як повідомляла Politeka, "Спалили все!": окупант, тікаючи від дрона-розвідника, привів ЗСУ прямо на ворожу базу.

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