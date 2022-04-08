У Дніпропетровській області викрито священика Української Православної церкви Московського Патріархату на співпраці з росією. Настоятелю храму вже повідомили про підозру.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

З 24 лютого, після вторгнення окупантів на територію України, священик під час богослужінь перед своєю паствою і відвідувачами підтримував позицію патріарха російської православної церкви Кирила і дії окупаційної влади рф.

Зокрема він виправдовував військове вторгнення агресора в нашу державу. Він говорив, що нібито ми всі брати і повинні їх зрозуміти.

Також священнослужитель давав вказівки парафіянам, які стосувалися надання допомоги Збройним силам країни-агресора. Під час обшуку у підозрюваного була виявлена і вилучена комп'ютерна техніка і документація про підтримку рф.

Підозру зловмиснику вручено за фактом пособництва у плануванні, вирішенні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті (ч.2 Ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 КК) України).

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