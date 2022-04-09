Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, як окупанти обходяться з чоловіками в місті.

У Мелітополі окупанти вже пропонують чоловікам поповнити ряди росармії. Про це розповів мер міста Іван Федоров.

За його словами, на в'їзді в місто на блокпостах російські окупанти змушують чоловіків роздягатися і пропонують їм вступити до лав росармії.

Аналогічні пропозиції озвучують військові рф і в Генічеську. А в самому Мелітополі, за словами мера Івана Федорова, в колаборацію з окупантами вступили окремі старші по домівках. Вони здають військово-цивільної адміністрації списки квартир в яких проживають чоловіки.

Раніше повідомлялося, що мер Мелітополя розповів, що в місті продовжують викрадати людей. За його словами, вже більше 100 мелітопольців були викрадені орками. "Сьогодні складна ситуація з викраденням жителів міста. Вже викрадають викладачів нашого педагогічного університету. Всього понад 100 осіб вже", – розповів Іван Федоров.

Крім того, на своїй сторінці в Facebook Іван Федоров повідомив, що російські війська вкрали весь гуманітарний конвой для Мелітополя. За словами мера міста, вантаж був вкрадений разом з фурами, які його доставляли.

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