При місцевому впливі на очі азотна кислота викликає важке ураження з великим некрозом рогової оболонки і кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

На Луганщині, біля Рубіжного, дев'ятого квітня окупанти знову потрапили в цистерну з азотною кислотою. Про це повідомляє глава Луганської ОВА Сергій Гайдай на сторінці в Телеграм-каналі.

"Знову хімічна атака... біля Рубіжного орки знову потрапили в цистерну з азотною кислотою ... терміново! Не виходьте з укриттів! Якщо ви в приміщенні-закрийте двері і вікна!

Дія на людину: азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні і при попаданні на шкіру і слизову" - інформує громадян Гайдай.

Також громадян просять підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином. При місцевому впливі на очі азотна кислота викликає важке ураження з великим некрозом рогової оболонки і кон'юнктиви, що призводить до втрати зору.

Кілька днів тому була здійснена перша атака. Також з'явилися подробиці про потрапляння в цистерну з азотом.

"Ця рідина досить токсична і ми не знаємо куди піде ця токсична хмара. Стежимо за вітром і чекаємо дощу". Відзначимо, що вітер зараз дме в бік РФ і так росіяни можуть відчути на собі діяння своєї армії, але по дорозі дуже багато українських сіл і міст» - говорить Гайдай у зверненні.

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