Окупанти зазнають великих втрат, тому щоб поповнити підрозділи, воювати масово відправляють жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у інтерв'ю УП та Головне управління розвідки Міноборони.

«З багатьох джерел у нас є інформація, що реально не залишилося чоловіків на вулицях. Взагалі. Частину вже схопили, частина ховається, щоб не йти на війну з Україну, бо вони бачать, скільки КАМАЗів трупів привозять. Їх реально КАМАЗами вивозять. Кожна атака щоночі на нашій позиції – це 20-30-40 трупів. Там жахлива ситуація», - зазначив Гайдай.

Він додав, що зараз у ОРДЛО триває друга хвиля мобілізації, де вони готові забирати навіть студентів останніх курсів.

«Реально, у них так і побудований наступ. Спочатку гарматне м'ясо – свіжомобілізовані, які нічого не розуміють у військовій справі. Другим ешелоном йдуть "ЛНРівці" та кадировці. Третіми, так би мовити, на конях у парадній формі, вже йдуть російські солдати», - розповів Гайдай.

За даними розвідки, РФ мобілізує з ОРДЛО осіб, які взагалі не підлягають призову. В першу чергу це стосується співробітників «стратегічних підприємств», яким до цього часу гарантували «бронь». Відправляють воювати і осіб з інвалідністю. Про це свідчать документи, які було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої «армії ДНР».

Крім того, щоб підвищити «ефективність» мобілізаційних заходів, співробітникам автоінспекції «ЛНР» надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях.

Співробітники райвійськкоматів «ЛНР» та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65).

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