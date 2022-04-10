Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що зараз відбувається з українцями, яких примусово вивезли в росію.

Як пише Polliteka.net, українці захищаються від російських окупантів вже 46-ту добу. Деякі частини України залишаються окупованими і там вороги примусово депортують людей в Росії. Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що з українцями роблять далі в Росії.

"Слідом за примусовою депортацією-примусова паспортизація.

РФ почала видавати паспорти громадянам України, які насильно були вивезені в різні регіони країни-агресора.

Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб-жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії і видано 12 тисяч паспортів", - написала Денисова.

Нагадаємо, жителів Одещини попередили про спеціальні мітки

А ще Politeka повідомляла, що Потап влучно обложив російських коміків, які приховують правду про звірства окупантів в Україні

Також Politeka писала, що захисники Маріуполя розповіли, коли з ними зв'язувалися Востаннє



