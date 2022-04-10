Як пише Polliteka.net, українці захищаються від російських окупантів вже 46-ту добу. Деякі частини України залишаються окупованими і там вороги примусово депортують людей в Росії. Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що з українцями роблять далі в Росії.

"Слідом за примусовою депортацією-примусова паспортизація.

РФ почала видавати паспорти громадянам України, які насильно були вивезені в різні регіони країни-агресора.

Шляхом залякування найбільш вразливих категорій осіб-жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом до громадянства Росії і видано 12 тисяч паспортів", - написала Денисова.

Популярні новини зараз

"Доказ злочинів": здобуто секретні документи окупантів, в СБУ розкрили подробиці

Дніпровські бійці похвалилися кадрами нового успіху на фронті: "міць росії закінчиться тут"

"Терміново! Не виходьте з укриттів!": на Луганщині окупанти влаштували хімічну атаку, що відомо

«У цьому вже сьогодні наша з вами перемога»: на Дніпроперовщині відновив роботу великий завод

У небі над Дніпропетровщиною помітили хороший знак: "Все буде Україна!"
Показати ще

Нагадаємо, жителів Одещини попередили про спеціальні мітки

А ще Politeka повідомляла, що Потап влучно обложив російських коміків, які приховують правду про звірства окупантів в Україні

Також Politeka писала, що захисники Маріуполя розповіли, коли з ними зв'язувалися Востаннє