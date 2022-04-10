Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что сейчас происходит с украинцами, которых принудительно вывезли в россию.

Как пишет Polliteka.net, украинцы защищаются от российских оккупантов уже 46-е сутки. Некоторые части Украины остаются оккупированными и там враги принудительно депортируют людей в России. Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что с украинцами делают дальше в России.

"Вслед за принудительной депортацией – принудительная паспортизация.

РФ начала выдавать паспорта гражданам Украины, которые насильственно были вывезены в разные регионы страны-агрессора.

Путем устрашения наиболее уязвимых категорий лиц - женщин, лиц с инвалидностью и пенсионеров властями агрессора было получено от них почти 14 тысяч заявлений о приеме в гражданство России и выдано 12 тысяч паспортов", - написала Денисова.

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