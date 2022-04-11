Російські окупанти в період окупації Чернігівщини не тільки мародерили, катували і вбивали українців. Також вони масово спалювали трупи своїх солдатів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗС України.

За словами генерал-майора Віктора Ніколюка, який брав участь в обороні Чернігова, зараз українські воїни знаходять не так багато тіл убитих окупантів. Адже на Чернігівщину були привезені мобільні крематорії.

"Знаходимо ми їх трупи. Але трохи. Бо, як нам розповідають місцеві, у ближніх селах були мобільні крематорії, які працювали. Тобто вони спалювали своїх загиблих. Вже в подальшому, під час втечі панічної. Кого вони не встигали, тих ми знаходимо. Є такі факти", - зазначив Ніколюк.

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Він назвав путінське військо "другою після племен армією світу" - тому, що росіяни не вміють і не можуть гідно воювати, а вся їхня "доблесть" вичерпується грабежами, вбивствами і зґвалтуваннями беззахисних мирних жителів.

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