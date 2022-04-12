У Росії спецслужби планують влаштувати теракти, щоб посилити антиукраїнські настрої серед населення. Про це повідомили у ГУР Міноборони.
"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень і шкіл в російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород або одному з міст Криму", — заявив начальник ГУР Мноборони України, генерал-майор Кирило Буданов.
За його словами, провальне виконання плану з мобілізації в росії змушує путінський режим пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше налаштувати його проти українців.
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Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках або ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні Сили України і добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину "звірств українських націоналістів".
Останнім часом в росії розганяють антиукраїнську істерію, в Курській області риють окопи, нагнітається паніка про майбутній наступ українських добровольців і роботу українських диверсійних груп.
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