Тіла українців вже вивозять з вулиць міста на спеціальні склади-Накопичувачі.

Масові поховання, мобільні крематорії та вивезення тіл, про це розповів мер Маріуполя, а також назвав три цинічних плани окупантів щодо загиблих городян. Про це мер розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.

Мер Маріуполя розповів, що першим планом стала ідея ховати тіла наших громадян у братських могилах, другий план-підігнати мобільний крематорій.

«Вони у вигляді фур стоять, там така труба, в яку вони складати планують і спалювати ці тіла, ховати свої цинічні злочини. І третій план, кажуть, в Харцизьку є великий крематорій, хочуть туди вивозити і там спалювати тіла", - розповів Вадим Бойченко.

Тіла українців вже вивозять з вулиць міста на спеціальні склади-Накопичувачі.

Він додав, що після 21 березня, коли поховали офіційно 5 тисяч тіл убитих мирних жителів, то під завалами і на вулицях знаходилися тисячі тіл українців, які зараз окупанти зачистили.

Ми писали, 93-тя ОМБр «Холодний Яр» опублікувала нові кадри з місця пекучої "зустрічі" з окупантами.

"Друга в світі" армія продовжує потроху закінчуватися, а 93 бригада Холодний Яр продовжує їй в цьому допомагати. Всі російські наративи про" силу в правді "і" своїх не кидаємо", якими вони роками годують своє населення, на перевірку виявляються" липою" і підробкою", - прокоментували в бригаді результати атаки, в якій ворог зазнав втрат.

Додавши, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

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