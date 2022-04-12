Масові поховання, мобільні крематорії та вивезення тіл, про це розповів мер Маріуполя, а також назвав три цинічних плани окупантів щодо загиблих городян. Про це мер розповів в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі Україна 24.
Мер Маріуполя розповів, що першим планом стала ідея ховати тіла наших громадян у братських могилах, другий план-підігнати мобільний крематорій.
«Вони у вигляді фур стоять, там така труба, в яку вони складати планують і спалювати ці тіла, ховати свої цинічні злочини. І третій план, кажуть, в Харцизьку є великий крематорій, хочуть туди вивозити і там спалювати тіла", - розповів Вадим Бойченко.
Тіла українців вже вивозять з вулиць міста на спеціальні склади-Накопичувачі.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
Арестович відповів, що буде, якщо Донбас повністю захоплять: "Нам йде озброєння, а Росії..."
"На наші позиції рушили чотири танки": українські захисники захопили цінний трофей, фото
"По зіткненню кожні два, можливо, п'ять років": Арестович налякав українців тривожним прогнозом на майбутнє
Окупанти масово відмовляються їхати в Україну, Кім пояснив чому: "Навіть в їх тупих головах..."
Він додав, що після 21 березня, коли поховали офіційно 5 тисяч тіл убитих мирних жителів, то під завалами і на вулицях знаходилися тисячі тіл українців, які зараз окупанти зачистили.
Ми писали, 93-тя ОМБр «Холодний Яр» опублікувала нові кадри з місця пекучої "зустрічі" з окупантами.
"Друга в світі" армія продовжує потроху закінчуватися, а 93 бригада Холодний Яр продовжує їй в цьому допомагати. Всі російські наративи про" силу в правді "і" своїх не кидаємо", якими вони роками годують своє населення, на перевірку виявляються" липою" і підробкою", - прокоментували в бригаді результати атаки, в якій ворог зазнав втрат.
Додавши, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Також повідомлялося, що, за словами Михайла Подоляка, світ є свідком "фантастично безглуздого політико-інформаційне самогубства" росіян.
Крім того Politeka.net писала, що мешканка Ірпеня розповіла, як пережила місяць окупації.