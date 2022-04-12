Волонтер Андрій Вербицький, який вижив після розстрілу російськими окупантами в Мотижині Київської області, розповів, як разом з другом Романом потрапив у полон і як їх жорстоко катували. Історію волонтера опублікував проект "Очі" в Facebook.
На опублікованому записі волонтер повідав, що вони з другом привезли волонтерську допомогу в Мотижин, коли російські окупанти їх зупинили і взяли в полон.
Спочатку їх помістили в люк і по черзі виводили катувати і били, випитуючи позиції українських військовослужбовців. На другий день їх стали водити в ліс, де змушували копати собі могили.
Десь 23 березня їх витягли з люка обох, повалили і почали бити по голові, по ліктях, по ногах, прострілювали руки і ноги, продовжуючи допитувати. А після тортур волонтерів окупанти завантажили в БТР і повезли до річки на розстріл. Чоловікові дивом вдалося після цього вижити, його друг був убитий окупантами.
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"Я почав прикидатися, що я мертвий. Буквально через хвилини дві я почув, що вони поїхали. Я встав. Почав розтягувати скотч на руках. Витягнув руки. Зняв пов'язку. До Роми, а у Роми череп розстріляний. Він вже не дихав. ...Перемотав собі шию, руку і кульгав у село найближче... Кілометрів п'ять... Довго йшов", - розповів Андрій, у якого після тортур було п'ять наскрізних поранень і перелом ноги.
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