Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі розповів, що людям в регіоні доводиться ховати загиблих прямо в містах, так як доступу до заміських кладовищ просто немає.

"Морги в підконтрольних містах переповнені тілами померлих і загиблих. Електроенергія з перебоями або відсутня взагалі. Тіла лежать також у підвалах. Зберігати їх неможливо, так що в тихі перерви від обстрілів волонтери та працівники комунальних служб ховають тіла в нових місцях. Всі кладовища знаходяться не в межах міст, через обстріли поховання там неможливі", - розповів Гайдай.

За його словами, в Сєвєродонецьку ВЦА організувала нове місце поховання у відносно безпечному місці. Ями риють трактором і систематизують могили до реєстру. Кожного загиблого або померлого природним шляхом ховають в окремій могилі, за 48 днів війни – близько 400 поховань. Більшість людей вже впізнані. У Лисичанську також організовано нове місце для поховань. Загиблих і померлих ховають у братських могилах.

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