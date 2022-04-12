Подоляк прокомментировал циничное заявление путина о «защите Донбасса». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.
Как известно, сегодня путин цинично заявил, что задачи России в Украине будут выполнены и назвал их благородными, а также заявил, что его войска "защищают" Донбасс.
«Россия заявляет, что ее цель в Украине - «защитить людей на Донбассе». Просто в этот момент российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, втором по размеру городе Донецкой области. Выжившие умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?», - спросил Подоляк.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Возможная химатака в Мариуполе: появились подробности и данные о пострадавших
"Неплохо так поджарили": ВСУ на Луганщине превратили оккупантов в пепел, появилось видео
Арестович объяснил, почему Украине выгодно, чтобы Путин «еще пожил»: «Для нас это лучший вариант»
«Срочно вызывайте спасателей»: украинцев предупредили о новой опасности, фото
Также 93-тя ОМБр «Холодный Яр» опубликовала новые кадры с места жгучей «встречи» с оккупантами.
"Вторая в мире" армия продолжает понемногу заканчиваться, а 93 бригада Холодний Яр продолжает ей в этом помогать. Все российские нарративы про "силу в правде" и "своих не бросаем", которыми они годами кормят свое население, на поверку оказываются "липой" и подделкой", - прокомментировали в бригаде результаты атаки, в которой враг понес потери.
Добавим, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
Также сообщалось, что, по словам Михаила Подоляка, мир является свидетелем "фантастически бессмысленного политико-информационное самоубийства" россиян.
Кроме того Politeka.net писала, что жительница Ирпеня рассказала, как пережила месяц оккупации.