ГУР Міноборони України добули список окупантів, які творили безчинства на українській землі.

Як пише Politeka.net, українці вже 49-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Після звільнення ряду областей стало відомо, що вороги здійснювали безліч військових злочинів. А сьогодні, 13 квітня, стало відомо, що ГУР Міноборони України здобуло список (посилання на список, прим. ред.) окупантів, які творили пекло на українській землі.

"ГУР МО України отримало список військовослужбовців загону мобільного спеціального призначення управління Росгвардії по Нижегородській області, м. Нижній Новгород, які вчинили військові злочини проти народу України

Покидьки! Без честі, душі і совісті. Не всі з вас прийдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!

Посилання на список в коментарях повідомлення", - написали на сторінці розвідки.

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