Як пише Politeka.net, українці вже 49-ту добу захищають свою землю від російських окупантів. За цей час вдалося не тільки зупинити орків, а й звільнити повністю північні області України. А сьогодні, 13 квітня, Генштаб розповів оперативну інформацію на 18:00, опублікувавши дані на своїй сторінці в Фейсбук.
"На Слобожанському напрямку йде часткове блокування ворогом Харкова. У зв'язку з неможливістю його захоплення Збройні Сили Російської Федерації продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста.
На Донецькому і Таврійському напрямках, за наявною інформацією, противник знаходиться в готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.
Ворог намагається проводити штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Рубіжне і Попасна", - повідомили в Генштабі.
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