Как пишет Politeka.net, украинцы уже 49-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов. За это время удалось не только остановить орков, но и освободить полностью северные области Украины. А сегодня, 13 апреля, Генштаб рассказал оперативную информацию на 18:00, опубликовав данные на своей страничке в Фейсбук.

"На Слобожанском направлении идет частичная блокировка врагом Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы российской федерации продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На Донецком и Таврийском направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населённых пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная", - сообщили в Генштабе.

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