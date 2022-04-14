Про це йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ, пише Politeka.net.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусової мобілізації. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Крім того, встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої “ДНР”. Однак вказані показники були виконані лише на 20 відсотків.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи з інженерного обладнання позицій.

Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ з метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої.

Вцілому захисниками України на території Донецької та Луганської областей минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника.

Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито два ворожих винищувача.

Нагадаємо, телеведучий Ігор Кондратюк показав, що окупанти зробили з його жилтом під Києвом.

Також повідомлялось, що в українській розвідці розкрили цинічний задум рф, яка стягнула в Україну мобільні крематорії.

Крім того Politeka.net писала, що Зеленський попередив Европу про катастрофічні втрати.