рф веде потужну інформаційну війну проти України, а тому в інформаційному полі щодня з'являється безліч фейків.

Російські окупанти почали підготовку чергової провокації, в якій мають намір звинуватити ЗСУ. Так, у місті Енергодар Запорізької області планують нову провокацію. Деталі повідомили у Запорізькій військовій адміністрації у своєму Telegram-каналі.

Черговий фейк планують знімати в окупованому місті російські пропагандисти.

Окупанти мають намір зняти сюжет, в якому покажуть виявлений схрон з великою кількістю вибухівки і боєприпасів. Російська пропаганда планує піднести це так, ніби вказаний схрон був зроблений диверсійною групою ЗСУ.

"Всі ці дії організовуються за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Російської Федерації розміщуються фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях і соціальних мережах", - заявили в ОВА.

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