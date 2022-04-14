Російські окупанти почали підготовку чергової провокації, в якій мають намір звинуватити ЗСУ. Так, у місті Енергодар Запорізької області планують нову провокацію. Деталі повідомили у Запорізькій військовій адміністрації у своєму Telegram-каналі.
Черговий фейк планують знімати в окупованому місті російські пропагандисти.
Окупанти мають намір зняти сюжет, в якому покажуть виявлений схрон з великою кількістю вибухівки і боєприпасів. Російська пропаганда планує піднести це так, ніби вказаний схрон був зроблений диверсійною групою ЗСУ.
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"Всі ці дії організовуються за одним сценарієм: на відкритих майданчиках, підконтрольних розвідувальному управлінню генерального штабу Російської Федерації розміщуються фейкові матеріали, які потім поширюються в інтернет-виданнях і соціальних мережах", - заявили в ОВА.
Нагадаємо, відбувся новий удар по Чорнобаївці, Арестович оприлюднив відео.
Як повідомляла Politeka, міст злетів у повітря разом з ворожою технікою, фото.
Також Politeka писала, що у Чорному морі палає російський крейсер, що відомо на даний момент.