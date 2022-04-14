Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння. Про новий випадок інформує Оперативне командування "Північ" 14 квітня на сторінці в Фейсбук.
«Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу «Точка-У», - йдеться у повідомленні.
Також Оперативне командування "Північ" публікує кадри з наслідками атаки окупантів.
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Зазначимо наразі на Чернігівщині йде активна робота з розмінування. Про це повідомляв Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.
«Дуже багато запитів надходить щодо того, щоб ми ті чи інші об’єкти, території області розміновували. Працює ДСНС. Працює майже 24/7. До нас долучаються додаткові підрозділи. Я спілкувався з головою служби: з резерву на Чернігівщину буде виділено додаткові підрозділи, адже область дуже велика за територією і москальська мразота побувала багато де і залишила після себе дуже багато неприємних подарунків., небезпечних. Тому трохи зачекайте. ДСНС скрізь доїде обов’язково», - повідомив Чаус.
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