Оккупанты продолжают обстреливать мирное население Черниговщины из запрещенного международным правом вооружения. О новом случае информирует оперативное командование "Север" 14 апреля на странице в Фейсбук.

«Сегодня захватчики попали в один из частных домов в районе Городни. Предварительно, удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка-У", - говорится в сообщении.

Также Оперативное командование "Север" публикует кадры с последствиями атаки оккупантов.

Отметим сейчас на Черниговщине идет активная работа по разминированию. Об этом сообщал Председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"Очень много запросов поступает относительно того, чтобы мы те или иные объекты, территории области разминировали. Работает ГСЧС. Работает почти 24/7. К нам присоединяются дополнительные подразделения. Я общался с главой Службы: из резерва на Черниговщину будут выделены дополнительные подразделения, ведь область очень большая по территории и москальская мразота побывала много где и оставила после себя очень много неприятных подарков., опасных. Поэтому немного подождите. ГСЧС везде доедет обязательно", - сообщил Чаус.

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