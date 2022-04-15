ЗСУ продовжує боротися за українські землі і відкидає ворога подалі від міст.

Українські захисники продовжують звільняти наші землі і ведуть наступ по декількох точках. Цього разу ЗСУ успішно відкинули ворога від Кривого Рогу. Про це повідомляє глава Криворізької ОВА Олександр Вілкул.

Так, ЗСУ відтіснили ворога на 40-50 кілометрів від Кривого Рогу, станом на 15 квітня.

"Завдяки героїзму наших ЗСУ фронт відсунутий від Кривого Рогу на 40-50 кілометрів. При кожному просуванні фронту ми будуємо Додаткові рубежі оборони", - зазначив Вілкул.

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Він уточнив, що пілоти залишилися горіти в салоні. Також зазнали втрат окупанти, які вночі намагалися провести "рятувальну операцію", не знаючи, що рятувати вже нікого.

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