Через серйозні пошкодження транспортної інфраструктури України волонтерам стало досить проблематично пересуватися до пунктів призначення, особливо в раніше обложені Росією райони. Про це говорило у twitter Міністерство оборони Великобританії.
Так, розвідка повідомляє, війська окупантів погіршують ситуацію, руйнуючи Мости, застосовуючи протипіхотні міни і залишаючи транспортні засоби на ключових маршрутах, коли вони йдуть з півночі України.
«Внаслідок руйнування річкових переходів у Чернігові та його околицях у самому місті залишився лише один пішохідний міст через річку Десна. До війни в місті проживало близько 285 тисяч жителів» - сказано в повідомленні.
Ворог перейде в наступ в найближчі дні, але у нього є проблеми: нові дані Генштабу
"Гори, російський Т-72": українські дрони перетворюють техніку ворога на попіл, яскраві кадри
"Світ повинен знати": багатотисячне угруповання окупантів було успішно зупинено 80 бійцями під Києвом
"Це нелюди!": окупанти атакували автобуси на Харківщині, є жертви
Привид поразки: Арестович відповів, що буде, якщо рф візьметься за ядерну зброю
Ми писали, вчора вдень, патрулюючи Чечелівський район, екіпаж помітив громадянина, який підозріло поводився і, побачивши поліцейське авто, намагався швидко піти.
Як повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області, його зупинили, щоб провести перевірку.
У мобільному телефоні громадянина патрульні виявили безліч проросійських гасел і листування з російськими абонентами.
Ми писали, у Кривому Розі під вікнами знайшли тіло жінки.
Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині затримали зрадника, який катував прихильників ЗСУ.
Крім того Politeka.net писала, що у Дніпропетровській області попрощалися із захисником України.