Через серйозні пошкодження транспортної інфраструктури України волонтерам стало досить проблематично пересуватися до пунктів призначення, особливо в раніше обложені Росією райони. Про це говорило у twitter Міністерство оборони Великобританії.

Так, розвідка повідомляє, війська окупантів погіршують ситуацію, руйнуючи Мости, застосовуючи протипіхотні міни і залишаючи транспортні засоби на ключових маршрутах, коли вони йдуть з півночі України.

«Внаслідок руйнування річкових переходів у Чернігові та його околицях у самому місті залишився лише один пішохідний міст через річку Десна. До війни в місті проживало близько 285 тисяч жителів» - сказано в повідомленні.

Ми писали, вчора вдень, патрулюючи Чечелівський район, екіпаж помітив громадянина, який підозріло поводився і, побачивши поліцейське авто, намагався швидко піти.

Як повідомляють у патрульній поліції Дніпропетровської області, його зупинили, щоб провести перевірку.

У мобільному телефоні громадянина патрульні виявили безліч проросійських гасел і листування з російськими абонентами.



Ми писали, у Кривому Розі під вікнами знайшли тіло жінки.

Також повідомлялося, що на Дніпропетровщині затримали зрадника, який катував прихильників ЗСУ.

Крім того Politeka.net писала, що у Дніпропетровській області попрощалися із захисником України.