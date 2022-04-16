Из-за серьезных повреждений транспортной инфраструктуры Украины волонтерам стало довольно проблематично передвигаться к пунктам назначения, в особенности в ранее осажденные россией районы. Об этом говорится в twitter Министерства обороны Великобритании.
Так, разведка сообщает, войска оккупантов усугубляют ситуацию, разрушая мосты, применяя противопехотные мины и оставляя транспортные средства на ключевых маршрутах, когда они уходят с севера Украины.
«В результате разрушения речных переходов в Чернигове и его окрестностях в самом городе остался только один пешеходный мост через реку Десна. До войны в городе проживало около 285 тысяч жителей» - сказано в сообщении.
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Мы писали, вчера днем, патрулируя Чечеловский район, экипаж заметил осматривавшего местность гражданина, который подозрительно вел себя и, увидев полицейское авто, пытался быстро уйти.
Как сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области, его остановили, чтобы провести проверку.
В мобильном телефоне гражданина патрульные обнаружили множество пророссийских лозунгов и переписку с российскими абонентами.
Напомним, в Кривом Роге под окнами нашли тело женщины.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине задержали предателя, который пытал сторонников ВСУ.
Кроме того Politeka.net писала, что в Днепропетровской области попрощались с защитником Украины.