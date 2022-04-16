Росіяни обстріляли Лисичанський нафтопереробний завод на Луганщині. Про це в суботу, 16 квітня повідомив голова обласної адмінітрації Сергій Гайдай.
«Ще зранку орки вгатили по нафтовому підприємству, здійнялася пожежа у 5000 кв.м, гасіння триває і зараз», - йдеться в повідомленні.
Гайдай зазначив, що це вже не перший обстріл цього заводу. Окупанти цілять в нього систематично, аби виснажити ДСНС. Однак, за словами голови ОВА, палива на заводі немає. А горять залишки нафтошламу.
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Зазначимо, в ніч на 16 квітня російська армія відкривала вогонь по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній Луганської області.
Внаслідок обстрілів одна людина загинула, трьом пораненим надано своєчасну медичну допомогу, перебиті газопроводи в Сєвєродонецьку та Лисичанську.
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