Окупанти репресують командирів, які «не виправдали очікувань» у війні з Україною та фактично провалюють завдання. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
Зазначається, щоз 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.
З’ясувалось, що згідно доповідей командирів у 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу.
Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.
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В ГУР зазначили, що це не єдиний випадок «вирішення питання» з боку російських спецслужб щодо командирів, які з різних причин потрапили до «чорного списку». Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, «заступника командувача» корпусу «міноборони ДНР». Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.
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