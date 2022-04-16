У російському полоні в даний час перебувають близько 700 українських військових і більше тисячі мирних жителів. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Більше тисячі цивільних в полоні у росіян, більше п'ятисот-це жінки. Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без всяких умов наших цивільних людей. Щодо кількості полонених у нас приблизно паритет: у нас близько 700 їх військовополонених і у них близько 700 наших військових», - сказала Верещук.

Вона додала, що російські окупанти повністю ігнорують Женевську конвенцію і знущаються над полоненими, також вони обмінюють полонених вибірково і не звертають уваги на представлені українською стороною списки.

Ми також писали, російські війська 18 квітня хочуть закрити Маріуполь на в'їзд і виїзд, заборонити пересування цивільним, щоб зробити фільтрацію всіх чоловіків.

Частину маріупольців окупанти збираються мобілізувати. Чоловіків вивезуть в Новоазовськ, звідки частину відправлять в російський окупаційний корпус, а іншу частину – на розчищення завалів. Деяких може очікувати страта.

Ми писали, журналіст пояснив, навіщо росіяни їдуть в Україну

Як повідомляла Politeka, розвідка роздобула списки окупантів, які займалися військовими злочинами: "не всі дійдуть до суду!"

Також Politeka писала, що окупантів обурило, кого відправили їм на підкріплення воювати в Україні: "Там наркомани, діди і...»