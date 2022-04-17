Окупанти продовжують погрожувати інформаційній безпеці українців, розсилаючи комп'ютерні віруси через популярні соціальні мережі. Про це інформує Служба безпеки України у Фейсбук.
Якщо вам приходить повідомлення з проханням завантажити файл нібито з інструкцією про дії у воєнний час, то ні в якому разі не завантажуйте його. СБУ таких розсилок не робить.
«Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси як би від імені СБУ. Основні цілі ворога-в першу чергу держслужбовці, за телефонами яких можна зібрати конфіденційну інформацію.
Тому ми закликаємо українців шанобливо ставитися до будь-яких повідомлень такого роду. Адже ніяких подібних розсилок СБУ не виробляє! Будьте пильні!» - сказано в повідомленні.
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Ми також писали, нещодавно Росія вирішила почати погрожувати Фінляндії, яка зібралася вступити в НАТО. Окупант стягнув війська до кордону з фінами, чим насмішив людей, які вирішили підколоти Росію.
"Фінляндія висміює Росію, яка напередодні зробила аналогічне відео з рухом берегових комплексів до кордону. "Тракторні війська" України стали міжнародним брендом, який забирає з полів російську техніку. Повага до фінів!",- написано було в публікації.
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