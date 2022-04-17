Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси як би від імені СБУ

Окупанти продовжують погрожувати інформаційній безпеці українців, розсилаючи комп'ютерні віруси через популярні соціальні мережі. Про це інформує Служба безпеки України у Фейсбук.

Якщо вам приходить повідомлення з проханням завантажити файл нібито з інструкцією про дії у воєнний час, то ні в якому разі не завантажуйте його. СБУ таких розсилок не робить.

«Цього разу окупанти розсилають комп'ютерні віруси як би від імені СБУ. Основні цілі ворога-в першу чергу держслужбовці, за телефонами яких можна зібрати конфіденційну інформацію.

Тому ми закликаємо українців шанобливо ставитися до будь-яких повідомлень такого роду. Адже ніяких подібних розсилок СБУ не виробляє! Будьте пильні!» - сказано в повідомленні.

#Finland makes fun of #Russia, which made a similar video the day before with the movement of coastal complexes to the border. 'Tractor troops' of Ukraine have become an international brand that takes Russian equipment from the fields. Respect for Finns! https://t.co/FL2zhyJG1Q pic.twitter.com/CAeM1OG65p — InformNapalm (@InformNapalm) April 16, 2022

Ми також писали, нещодавно Росія вирішила почати погрожувати Фінляндії, яка зібралася вступити в НАТО. Окупант стягнув війська до кордону з фінами, чим насмішив людей, які вирішили підколоти Росію.

"Фінляндія висміює Росію, яка напередодні зробила аналогічне відео з рухом берегових комплексів до кордону. "Тракторні війська" України стали міжнародним брендом, який забирає з полів російську техніку. Повага до фінів!",- написано було в публікації.

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