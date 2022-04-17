Оккупанты продолжают угрожать информационной безопасности украинцев, рассылая компьютерные вирусы через популярные социальные сети. Об этом информирует Служба безопасности Украины в Фейсбук.
Если вам приходит сообщение с просьбой загрузить файл якобы с инструкцией о действиях в военное время, то ни в коем случае не скачивайте его. СБУ таких рассылок не делает.
«На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы как бы от имени СБУ. Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых можно собрать конфиденциальную информацию.
Поэтому мы призываем украинцев уважительно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит! Будьте бдительны!» - сказано в сообщении.
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