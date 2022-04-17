На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы как бы от имени СБУ

Оккупанты продолжают угрожать информационной безопасности украинцев, рассылая компьютерные вирусы через популярные социальные сети. Об этом информирует Служба безопасности Украины в Фейсбук.

Если вам приходит сообщение с просьбой загрузить файл якобы с инструкцией о действиях в военное время, то ни в коем случае не скачивайте его. СБУ таких рассылок не делает.

«На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы как бы от имени СБУ. Основные цели врага – в первую очередь госслужащие, по телефонам которых можно собрать конфиденциальную информацию.

Поэтому мы призываем украинцев уважительно относиться к любым сообщениям такого рода. Ведь никаких подобных рассылок СБУ не производит! Будьте бдительны!» - сказано в сообщении.

#Finland makes fun of #Russia, which made a similar video the day before with the movement of coastal complexes to the border. 'Tractor troops' of Ukraine have become an international brand that takes Russian equipment from the fields. Respect for Finns! https://t.co/FL2zhyJG1Q pic.twitter.com/CAeM1OG65p — InformNapalm (@InformNapalm) April 16, 2022

Мы также писали, недавно россия решила начать угрожать Финляндии, которая собралась вступить в НАТО. Оккупант стянул войска к границе с финнами, чем насмешил людей, которые решили подколоть россию.

"Финляндия высмеивает россию, которая накануне сделала аналогичное видео с движением береговых комплексов к границе. «Тракторные войска» Украины стали международным брендом, который забирает с полей российскую технику. Уважение к финнам!", - написано было в публикации.

Напомним, в Херсоне оккупанты оправдывают свою агрессию при помощи пропагандистских листовок

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