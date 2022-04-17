Зранку в неділю 17 квітня окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Броварах. Про це повідомив мер Ігор Сапожко.
«Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією і водопостачанням. Всі служби працюють в посиленому режимі… Наші комунальні служби і служби, які займаються інфраструктурою зроблять все можливе, щоб сьогодні відновити всі життєзабезпечуючі інфраструктурні об’єкти», - сказав мер.
«Ще раз повторюю, і звертаюсь до вас. Війна продовжуються. Непотрібно бігти з телефоном і знімати відосики, звертатись до людей, знімати себе на фоні певних речей. Тому прохання: зберігати спокій, не забувати про те, що йде війна», - звернувся Сапожко до жителів громади.
Інформації про постраждалих немає.
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Додамо, вночі та зранку в Києві вибухів не було, працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив у телемарафоні заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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