Зранку в неділю 17 квітня окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах інфраструктури в Броварах. Про це повідомив мер Ігор Сапожко.

«Прошу зберігати спокій. Можливі перебої з електроенергією і водопостачанням. Всі служби працюють в посиленому режимі… Наші комунальні служби і служби, які займаються інфраструктурою зроблять все можливе, щоб сьогодні відновити всі життєзабезпечуючі інфраструктурні об’єкти», - сказав мер.

«Ще раз повторюю, і звертаюсь до вас. Війна продовжуються. Непотрібно бігти з телефоном і знімати відосики, звертатись до людей, знімати себе на фоні певних речей. Тому прохання: зберігати спокій, не забувати про те, що йде війна», - звернувся Сапожко до жителів громади.

Інформації про постраждалих немає.

Додамо, вночі та зранку в Києві вибухів не було, працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив у телемарафоні заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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