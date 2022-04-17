Росіяни в Мелітополі вкрали з "Укрпошти" 3 млн.грн, призначених для виплати пенсій. Про це передавати у прес-службі Запорізької обласної Військової адміністрації.

Як з'ясувалося, мелітопольцям доведеться провести переговори з окупантами, так як необхідно повернути гроші, які були призначені для пенсіонерів, соціальних виплат і зарплат.

"Така неприємна місія, але вона є: ведемо переговори з окупантами, щоб повернути ці кошти. Минулого місяця ми виплатили 95% пенсій в Мелітополі, і будемо робити все, щоб і в цьому місяці було так само», – сказав Смілянський.

Відомо, що військові рф викрадають транспортні засоби у громадян на окупованих територіях області.

Увечері 15 квітня в Дніпрі на Набережній Перемоги сталася ДТП, під час якої загинули дві жінки. Як передає Репортер, крім того, постраждали інші учасники аварії, що знаходилися в автомобілях.

Так, згідно з попередньою версією, водій автомобіля " БМВ " скоїв зіткнення з іншою іномаркою, водій якої повертав на набережну.

Ми писали, трагедія на трасі На Дніпропетровщині багато загиблих: кадри з місця.

Також фанат " русского мира "запалив символіку в Дніпрі, фото:"намагався швидко піти".

Як повідомлялося, війська рф вступили в нерівний бій з покинутим курником під Дніпром, фото: "нищівний успіх".