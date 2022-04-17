Россияне в Мелитополе украли из «Укрпочты» 3 млн. грн, предназначенных для выплаты пенсий. Об этом
Как выяснилось, мелитопольцам придется провести переговоры с оккупантами, так как необходимо вернуть деньги, которые были предназначены для пенсионеров, социальных выплат и зарплат.
«Такая неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В прошлом месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будем делать все, чтобы и в этом месяце было так же», – сказал Смелянский.
Известно, что военные рф угоняют транспортные средства у граждан на оккупированных территориях области.
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Фанат "русского мира" засветил символику в Днепре, фото: "Пытался быстро уйти"
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Вечером 15 апреля в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП, во время которого погибли две женщины. Как передает Репортер, кроме того, пострадали другие участники аварии, находившиеся в автомобилях.
Так, согласно предварительной версии, водитель автомобиля «БМВ» совершил столкновение с другой иномаркой, водитель которой поворачивал на набережную.
Напомним, трагедия на трассе На Днепропетровщине много погибших: кадры с места.
Также фанат "русского мира" зажег символику в Днепре, фото: "старался быстро уйти".
Как сообщалось, войска рф вступили в неравный бой с заброшенным курником под Днепром, фото: "Сокрушительный успех".