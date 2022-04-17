Россияне в Мелитополе украли из «Укрпочты» 3 млн. грн, предназначенных для выплаты пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Как выяснилось, мелитопольцам придется провести переговоры с оккупантами, так как необходимо вернуть деньги, которые были предназначены для пенсионеров, социальных выплат и зарплат.

«Такая неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В прошлом месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будем делать все, чтобы и в этом месяце было так же», – сказал Смелянский.

Известно, что военные рф угоняют транспортные средства у граждан на оккупированных территориях области.

Вечером 15 апреля в Днепре на Набережной Победы произошло ДТП, во время которого погибли две женщины. Как передает Репортер, кроме того, пострадали другие участники аварии, находившиеся в автомобилях.

Так, согласно предварительной версии, водитель автомобиля «БМВ» совершил столкновение с другой иномаркой, водитель которой поворачивал на набережную.

Напомним, трагедия на трассе На Днепропетровщине много погибших: кадры с места.

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Как сообщалось, войска рф вступили в неравный бой с заброшенным курником под Днепром, фото: "Сокрушительный успех".