Захисник загинув під час боїв за Маріуполь.

Український прикордонник підірвав себе, щоб не потрапити в полон окупантів, останніми його словами стали: «Слава Україні!». Про це повідомляє пресслужба Держаної прикордонної служби України.

Ігор Дашко загинув 9 квітня під час боїв за Маріуполь. Він прикривав відхід побратимів на запасні позиції під час спроби прориву ворогом.

«Важко поранений прикордонник підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон і не дати ворогу захопити радіостанцію. В радіоефірі пролунали його останні слова: “Слава Україні!”» - повідомили в Держприкордонслужбі.

«Спочивай з миром, побратиме. Ми обіцяємо закінчити те, що почали: будемо нищити орків до останнього! Герої не вмирають!» - наголосили в Держприкордонслужбі.

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