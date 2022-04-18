Украинский пограничник подорвал себя, чтобы не попасть в плен оккупантов, последними его словами стали: «Слава Украине!». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Игорь Дашко погиб 9 апреля во время боев за Мариуполь. Он прикрывал отход собратьев на запасные позиции при попытке прорыва врагом.
«Тяжело раненый пограничник подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен и не дать врагу захватить радиостанцию. В радиоэфире прозвучали его последние слова: "Слава Украине!”» - сообщили в Госпогранслужбе.
"Покойся с миром, побратим. Мы обещаем закончить то, что начали, будем уничтожать орков до последнего! Герои не умирают!» - подчеркнули в Госпогранслужбе.
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