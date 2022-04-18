Защитник погиб во время боев за Мариуполь.

Украинский пограничник подорвал себя, чтобы не попасть в плен оккупантов, последними его словами стали: «Слава Украине!». Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Игорь Дашко погиб 9 апреля во время боев за Мариуполь. Он прикрывал отход собратьев на запасные позиции при попытке прорыва врагом.

«Тяжело раненый пограничник подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен и не дать врагу захватить радиостанцию. В радиоэфире прозвучали его последние слова: "Слава Украине!”» - сообщили в Госпогранслужбе.

"Покойся с миром, побратим. Мы обещаем закончить то, что начали, будем уничтожать орков до последнего! Герои не умирают!» - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, украинские десантники спасли десятки жителей Николаевщины, разгромив колонну орков

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