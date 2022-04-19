В оточеному окупантами Маріуполі може повторитися трагедія Драмтеатру, коли ворог навмисно атакував будівлю, в якій мирні жителі масово ховалися від його ракет.

Командир полку «Азов» Денис Прокопенко, що стоїть на сторожі міста звернувся до світових лідерів з попередженням. Він розповів, що прямо зараз сотні простих маріупольців ховаються від ворожих снарядів у бомбосховищах на заводі «Азовсталь».

"Прямо зараз на заводі "Азовсталь" знаходяться сотні мирних громадян. Серед них - багато дітей різного віку, жінок, літніх людей, сімей захисників Маріуполя, які ховаються від» русского мира» в підвалах і бомбосховищах", - розповів Прокопенко.

Він зазначив, що для багатьох жителів міста це місце поруч з військовими стало єдиним можливим притулком. Російські окупанти знають про те, що в притулках знаходяться мирні громадяни, проте продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по «Азовсталі».

Зокрема, Маріупольська міська рада 18 квітня повідомила про те, що окупанти вдарили по заводу надважкими авіабомбами. При цьому підкреслювалося, що в притулках під «Азовсталлю» знаходиться не менше тисячі цивільних – в основному жінок, дітей і літніх людей.

Прокопенко нагадав про те, що раніше окупанти вже обстріляли Маріупольський Драмтеатр, в якому також ховалися люди. Також під удари потрапляли міський пологовий будинок, школи та дитсадки.

"Я закликаю політиків всього цивілізованого світу: організуйте зелений коридор, надайте гарантії безпеки, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених і тіл убитих воїнів, які повинні бути поховані з почестями", - звернувся до світової громадськості Прокопенко.

Також бійці "Азова" показали кадри з жінками та дітьми, які перебувають у сховищі.

Нагадаємо, українські захисники провели контратаку, знищивши техніку противника.

Як повідомляла Politeka, окупанти збираються повністю закрити Маріуполь на в'їзд і виїзд.

Також Politeka писала, що заступник голови полку" Азов " розповів про можливість деблокувати Маріуполь.