Российские войска 18 апреля хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд, запретить передвижение гражданским, чтобы произвести фильтрацию всех мужчин. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Часть мариупольцев оккупанты собираются мобилизовать. Мужчин вывезут в Новоазовск, откуда часть отправят в российский оккупационный корпус, а другую часть – на расчистку завалов. Некоторых может ожидать казнь.
«Процедура фильтрации набрала максимальные обороты. В фильтрационных лагерях и пунктах 100% мужчин после стандартных фильтрационных издевательств… разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела», — заявил Андрющенко.
Фильтрационными издевательствами являются допросы, проверки гаджетов, осмотры тела.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
«Рельсовая война» продолжает набирать обороты на территории России: стало известно о новых диверсиях
Кремль объявил новую цель в Украине: на первое место власти рф уже не ставят "демилитаризацию"
«Испытываем стыд и позор»: звезда «Сватов» пронзительно обратился к украинцам
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Мы писали, оккупационные власти ЛДНР проводит мобилизацию детей, которые принимали участие в так называемых «патриотических клубах, в ряды незаконных вооруженных формирований.
«По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов начиная с 16 лет. Среди подростков уже есть погибшие", - говорится в сообщении.
Напомним, журналист объяснил, зачем россияне едут в Украину
Как сообщала Politeka, разведка раздобыла списки оккупантов, которые занимались военными преступлениями: "Не все дойдут до суда!"
Также Politeka писала, что оккупантов возмутило, кого отправили им на подкрепление воевать в Украине: «Там наркоманы, деды и...»