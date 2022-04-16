Российские войска 18 апреля хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд, запретить передвижение гражданским, чтобы произвести фильтрацию всех мужчин. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Часть мариупольцев оккупанты собираются мобилизовать. Мужчин вывезут в Новоазовск, откуда часть отправят в российский оккупационный корпус, а другую часть – на расчистку завалов. Некоторых может ожидать казнь.

«Процедура фильтрации набрала максимальные обороты. В фильтрационных лагерях и пунктах 100% мужчин после стандартных фильтрационных издевательств… разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела», — заявил Андрющенко.

Фильтрационными издевательствами являются допросы, проверки гаджетов, осмотры тела.

Мы писали, оккупационные власти ЛДНР проводит мобилизацию детей, которые принимали участие в так называемых «патриотических клубах, в ряды незаконных вооруженных формирований.

«По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов начиная с 16 лет. Среди подростков уже есть погибшие", - говорится в сообщении.