Під обстріл окупантів потрапив зоопрак у Миколаєві. Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчій та показав кадри зі снарядами.
«Ще два «подарунки» за ніч», - коротко написав він.
Нагадаємо, ворожі війська в ніч на 19 квітня обстріляли Миколаїв з артилерії, внаслідок чого горів склад сантехніки та житловий будинок.
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Повідомлялося, що спільними зусиллями чергових відділень 4-ї, 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ та черговою зміною оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області на площі 200 кв м пожежу ліквідували. Додатково залучались бригади АТ «Миколаївобленерго», АТ «Миколаївгаз» та екіпаж патрульної поліції.
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Як повідомляла Politeka, в ДСНС повідомили, де зараз в Україні найнебезпечніше: активні бойові та ракетні обстріли:
Також Politeka писала, що Миколаїв потрапив під обстріл окупантів: загорівся житловий будинок, кадри з місця пожежі