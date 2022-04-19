Під обстріл окупантів потрапив зоопрак у Миколаєві. Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчій та показав кадри зі снарядами.

«Ще два «подарунки» за ніч», - коротко написав він.

Нагадаємо, ворожі війська в ніч на 19 квітня обстріляли Миколаїв з артилерії, внаслідок чого горів склад сантехніки та житловий будинок.

Повідомлялося, що спільними зусиллями чергових відділень 4-ї, 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ та черговою зміною оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області на площі 200 кв м пожежу ліквідували. Додатково залучались бригади АТ «Миколаївобленерго», АТ «Миколаївгаз» та екіпаж патрульної поліції.

Нагадаємо, окупанти готують масові провокації, розгорнута жорстка пропаганда: де рф збирається діяти

Як повідомляла Politeka, в ДСНС повідомили, де зараз в Україні найнебезпечніше: активні бойові та ракетні обстріли:

Також Politeka писала, що Миколаїв потрапив під обстріл окупантів: загорівся житловий будинок, кадри з місця пожежі