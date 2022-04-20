Про це з посиланням на дані розвідки повідомив спікер Запорізької обласної Військової адміністрації, полковник Іван Ареф'єв.

За його словами, солдати Росії не хочуть воювати через те, що їм не виплачують обіцяні гроші.

"Втім,"кадирівці" жорстоко вбили трьох зачинщиків бунту, які готові були здати зброю і їхати додому. У той же час поставка зброї для російської армії на території Запорізької області не припиняється", - повідомив Ареф'єв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Розівці Запорізької області російські окупанти під дулом автоматів змусили людей проголосувати на "референдумі".

Як заявили в Запорізькій ОВА, про це розповів голова Пологівської районної державної адміністрації Артур Крупський.

"Залякані люди під дулом автоматів змушені були голосувати за незрозумілі речі, що знаходяться за рамками правового поля України... Ми знаємо, що це фейковий і підступний захід, який несе загрозу насамперед, самим жителям громади. Ми знаємо, що він незаконний. І ми ніколи не визнаємо ці події", - зазначив Крупський.

Нагадаємо, окупанти вивели з Харківщини залишки батальйонної тактичної групи.

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