Усіх громадян України, яких забирали через фільтраційні табори, окупанти відправляли в якісь віддалені куточки Росії. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю НВ.

«Є інформація, що Це дуже схоже на те, що вони робили в 1940-их роках, коли частково переселяли народи, які були до Радянського Союзу не лояльні», - зазначив він.

«Це така традиція, технологія — розмити націю. Тобто відправити їх туди, де до них будуть ставитися відразно, з ненавистю, щоб принизити цих людей. Безумовно, 90% людей, яких вони забрали в РФ, вимушені були туди від'їхати, тому що гуманітарних коридорів в Україну не було. Люди втікали від їхніх же обстрілів, а потім в них вже не було можливості повернутися — забирали гроші, телефони, роздягали, перевіряли, дивилися татуювання», - зазначив радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що всіх українців, яких насильно вивезли, повернуть додому, вже готуються до відповідних переговорів.

«Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться до України. Немає ніякої РФ — це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися. Паспорт РФ буде дуже поганим: він не дозволить людям комфортно себе почувати в цивілізованому світі. Наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру. Їм не потрібна РФ, вони там не будуть знаходитися, не виживуть просто! Тому що наші цінності — це цінності свободи, а в них цінності — це цінності табору і вертухаїв», - наголосив він.

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