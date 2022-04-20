Усіх громадян України, яких забирали через фільтраційні табори, окупанти відправляли в якісь віддалені куточки Росії. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю НВ.
«Є інформація, що Це дуже схоже на те, що вони робили в 1940-их роках, коли частково переселяли народи, які були до Радянського Союзу не лояльні», - зазначив він.
«Це така традиція, технологія — розмити націю. Тобто відправити їх туди, де до них будуть ставитися відразно, з ненавистю, щоб принизити цих людей. Безумовно, 90% людей, яких вони забрали в РФ, вимушені були туди від'їхати, тому що гуманітарних коридорів в Україну не було. Люди втікали від їхніх же обстрілів, а потім в них вже не було можливості повернутися — забирали гроші, телефони, роздягали, перевіряли, дивилися татуювання», - зазначив радник голови ОП.
Подоляк наголосив, що всіх українців, яких насильно вивезли, повернуть додому, вже готуються до відповідних переговорів.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Прелюдія до масштабніших атак: у Пентагоні розкрили план рф на фронті
На Запоріжжі солдати рф влаштували бунт: "кадирівці" відкрили вогонь, дані розвідки
Пішли в контрнаступ і відбили місто: ЗСУ завдали великих втрат окупантам на Донеччині
"Чекаємо тут "сюрпризи" від Росії": окупант розбовтав дружині нові плани, де чекати удару
«Ми всіх заберемо. Це не питання. Ми заберемо всіх своїх громадян, всі наші повернуться до України. Немає ніякої РФ — це країна, яка вже назавжди буде країною-ізгоєм. Крапка. Там не можна буде жити, робити кар'єру, вчитися. Паспорт РФ буде дуже поганим: він не дозволить людям комфортно себе почувати в цивілізованому світі. Наші громадяни точно з зовсім іншого ціннісного виміру. Їм не потрібна РФ, вони там не будуть знаходитися, не виживуть просто! Тому що наші цінності — це цінності свободи, а в них цінності — це цінності табору і вертухаїв», - наголосив він.
Нагадаємо, окупанти примусово вивозять людей з Ізюму: подробиці свавілля
Як повідомляла Politeka, окупанти вирішили роздати українських дітей в російські сім'ї: 130 тисяч вже були вивезені
Також Politeka писала, що відправляють у депресивні регіони: окупанти вивезли з України близько півмільйона людей, що їх чекає