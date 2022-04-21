Кримський міст - це міст, який проходить через Керченську протоку і з'єднує Росію із захопленим Кримом.

Збройні Сили України, як тільки у них буде така можливість, завдадуть удару по Кримському мосту в захопленому Криму. Він використовується окупантами для підвезення підкріплення своїм окупаційним підрозділам.

Про це заявив в ефірі Радіо НВ Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Данилова запитали, чи може Україна завдати удару по Кримському мосту, так як він є каналом надходження допомоги армії окупанта.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - відповів секретар РНБО.

Нагадаємо, Кримський міст – це міст, який проходить через Керченську протоку і з'єднує росію із захопленим Кримом. По даному шляху кремль перекидає свої збройні підрозділи і техніку на територію півострова, а потім на південь України.

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