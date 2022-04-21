Штурмова група 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищила російський танк Т-72 із українського протитанкового ракетного комплексу «Стугна». Відео з’явилося на сторінці Генерального штабу ЗСУ в Фейсбук.
На відео видно, як ворожа машина задом виїжджає із капоніра в лісопосадці, розвертається й починає рух вздовж насаджень, відкриваючи для наших бійців корму з відсіком двигуна. Після пострілу зі «Стугни» ракета стрімко наближається до танка і влучає в нього.
Ворожий танк знаходився на відстані близько 4,5 кілометра. При цьому він не стояв на місці, а рухався, однак це не завадило оператору ПТРК влучити в нього.
Зазначається, що так далеко не працює ні шведсько-британський протитанковий комплекс NLAW (він найбільш ефективний на невеликих відстанях, до 600 метрів), ні американський Javelin (який ефективний до 2,5 кілометрів).
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