Російські військові продовжують нести величезні втрати в Україні, в той час як в Кремлі не залишають надій на успіх своєї операції.

Свіжі дані по втратах ворога опублікував Генеральний штаб ЗСУ 21 квітня. Станом на четвер, в Україні було знищено приблизно 21 тисяч російських солдатів. Підкреслюється, що мова йде в основному про молодих хлопців.

Крім цього за час війни українські захисники знищили 829 російських танків і 2118 бойових броньованих машин. Також були знищені 1 508 одиниць автомобільної техніки, 172 літаки, 151 вертоліт, 166 безпілотників оперативно-тактичного рівня, вісім кораблів/катерів і 27 одиниць спеціальної техніки.

Варто відзначити, що в Росії інформація про втрати окупаційних військ ретельно ховається. У той же час, днями російська влада зробила своєрідний «подарунок» для своїх громадян: родичам ліквідованих в Україні солдатів дозволили приїжджати на місце впізнання військового безкоштовно. Відповідний наказ підписав російський міністр оборони Сергій Шойгу.

Також раніше неодноразово надходили повідомлення про те, що росіяни кидають тіла своїх загиблих на місці бою, навіть не зробивши спроби забрати їх для подальшого поховання.

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