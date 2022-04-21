Свої військові злочини загарбники знімають на відео. На одному з таких російські окупанти їдуть на танку з буквою Z і стріляють по житлових будинках. Про це повідомила Маріупольська міська рада в Telegram.

Примітно, що рівень цинізму і нелюдяності росіян підтверджується тим, що вони пишаються вбивствами мирних жителів Маріуполя. У той же час в мерії зазначили, що ці відео стануть в нагоді як доказ, коли путінські загарбники постануть перед судом в Гаазі.

"Російські військові не приховують своїх злочинів. Вони відкрито показують, як виробляють обстріл житлових будинків у місті. Вони навіть пишаються тим, що вбивають мирних жителів Маріуполя. Це ще один доказ для суду в Гаазі. Кожен російський окупант понесе покарання за свої дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.

Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі підготували відразу три цинічних плани по замітанню слідів.

Як Politeka писала, що мер Маріуполя назвав кількість жертв окупантів у блокадному місті.