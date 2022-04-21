Штурмовая группа 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожила российский танк Т-72 из украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна». Видео появилось на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбук.

На видео видно, как вражеская машина задом выезжает из капонира в лесопосадке, разворачивается и начинает движение вдоль насаждений, открывая для наших бойцов корму с отсеком двигателя. После выстрела со «Стугны» ракета стремительно приближается к танку и попадает в него.

Вражеский танк находился на расстоянии около 4,5 километра. При этом он не стоял на месте, а двигался, однако это не помешало оператору ПТРК попасть в него.

Отмечается, что так далеко не работает ни шведско-британский противотанковый комплекс NLAW (он наиболее эффективен на небольших расстояниях, до 600 метров), ни американский Javelin (который эффективен до 2,5 километров).

Напомним, оккупанты продолжают нести колоссальные потери: сколько российских военных и техники уничтожили в Украине

Как сообщала Politeka, российский самолет сбили над Харьковщиной: появились кадры нового успеха ВСУ

Также Politeka писала, что захватчики из рф сняли на видео свои военные преступления