Було три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни.

Глава Чеченської Республіки брав на себе зобов'язання з ліквідації українського президента. Секретар РНБО України Олексій Данилов розповів подробиці планів керівника кремля володимира путіна на початку війни в Україні.

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

"Наказ та план отримав Кадиров під час відвідування путіна. На цій зустрічі було узгоджено план з ліквідації українського президента. Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить, наша розвідка відстежувала ці процеси",- заявив Данилов.

Він також додав, що там було три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни.

"Одна з трьох груп була знищена нашими військовими. Дві після цього забралися. Одна зараз знаходиться на території Донецької області, інша знаходиться на території Маріуполя. Вони йдуть в 3-4 ешелони - там, де повна безпека",- пояснив Данилов.

Нагадаємо, Данилов заявив, що влада знала про плани рф і готувалася.

Як повідомляла Politeka, в РНБО жорстко попередили чоловіків, які виїхали з України після 22-го лютого.

Також Politeka писала, секретар РНБО Олексій Данилов і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оголосили про початок другої фази російського вторгнення, іменованої битвою за Донбас.