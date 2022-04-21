Як пише Politeka.net, українці вже 57-й день захищаються від російських окупаційних військ. Складною ситуацією залишається в Херсонській області, де орки контролюють практично весь регіон. Стало відомо, що окупанти хочуть провести "референдум" і почати примусову "мобілізацію", щоб відправити місцевих жителів воювати проти України. Олексій Арестович під час брифінгу розповів, як потрібно вчинити.
"Переховуватися
По можливості покинути тимчасово окуповану територію
Переходити воювати на бік України", - повідомив радник три варіанти для жителів на тимчасово окупованих територіях.
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