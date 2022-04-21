Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что делать жителям Херсонщины, которых собираются принудительно "мобилизовать" для войны против Украины.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-й день защищаются от российских оккупационных войск. Сложной ситуацией остается в Херсонской области, где орки контролируют практически весь регион. Стало известно, что оккупанты хотят провести "референдум" и начать принудительную "мобилизацию", чтобы отправить местных жителей воевать против Украины. Алексей Арестович во время брифинга рассказал, как нужно поступить.

"Скрываться

По возможности покинуть временно оккупированную территорию

Переходить воевать на сторону Украины", - сообщил советник три варианта для жителей на временно оккупированных территориях.

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